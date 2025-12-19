В Азербайджане будут штрафовать за непристойные высказывания в соцсетях

В Азербайджане действия, открыто выражающие неуважение к обществу, будут квалифицироваться как мелкое хулиганство.

Как сообщает Day.Az, данный вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, обсужденном на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, мелкое хулиганство - то есть действия, нарушающие общественный порядок и открыто выражающие неуважение к обществу, но не сопровождающиеся применением насилия в отношении физических лиц либо угрозой его применения, а также уничтожением или повреждением чужого имущества, - будет наказываться штрафом в размере от 50 до 100 манатов. В зависимости от обстоятельств дела и личности правонарушителя, если применение указанных мер будет признано недостаточным, может быть назначен административный арест сроком до 15 суток.

За совершение действий, которые при массовой демонстрации в интернет-информационных ресурсах или информационно-телекоммуникационных сетях оскорбляют общественную мораль и открыто выражают неуважение к обществу - в том числе произнесение непристойных выражений, совершение жестов, создающих подобное впечатление, либо демонстрация частей человеческого тела в форме, противоречащей нормам морали и национально-духовным ценностям, - будет предусмотрен штраф в размере от 500 до 1 000 манатов. В случае если указанные меры будут признаны недостаточными, может применяться административный арест сроком до 30 суток.

Повторное совершение указанных правонарушений в течение одного года со дня вступления в силу решения о привлечении к административной ответственности повлечет штраф в размере от 1 000 до 2 000 манатов либо, с учётом обстоятельств дела и личности нарушителя, административный арест сроком от одного до двух месяцев.

Действия, указанные в трех предыдущих абзацах, будут применяться в том случае, если они не образуют состав преступления, предусмотренного соответствующими статьями Уголовного кодекса.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Ранее мы сообщали, что за неисполнение этих обязательств вводятся штрафы до 3 000 манатов.