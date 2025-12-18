Италия увеличила закупки нефти у Азербайджана

В период с января по ноябрь этого года из Азербайджана в Италию было экспортировано 12,7 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 6,5 миллиарда долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, показатель в денежном выражении вырос на 383 миллиона долларов (6,2%), а в объёмном выражении - на 2,8 миллиона тонн (28,3%).

За первые 11 месяцев прошлого года из Азербайджана в Италию было экспортировано 9,9 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 6,1 миллиарда долларов.

За отчётный период Италия заняла первое место среди стран, импортирующих азербайджанскую нефть.

Отметим, что в январе-ноябре текущего года из Азербайджана в 21 страну мира было экспортировано 22,1 миллиона ​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 11,5 миллиарда долларов США.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года это на 1,8 миллиарда долларов США или на 13,5% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель увеличился на 576 тысяч тонн или на 2,7%.