Варданяну запросили пожизненное заключение

18 декабря продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на состоявшемся в Бакинском военном суде открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья - Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также адвокатом для защиты, предоставленным за счет государства.

В начале судебного заседания обвиняемый Р. Варданян выразил желание побеседовать в зале со своими защитником.

Председательствующий на процессе судья удовлетворил его ходатайство. После беседы обвиняемого со своим защитником Эмилем Бабышевым с речью выступила сторона обвинения.

Старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев в своем выступлении напомнил, что судебное следствие по уголовному делу в отношении обвиняемого Варданяна Рубена Карленовича завершено.

В течение почти одного года было проведено множество судебных заседаний, изучены документы и доказательства, допрошены потерпевшие и свидетели. Сторона обвинения считает, что в рамках данного судебного процесса вина обвиняемого по многочисленным совершенным им преступным деяниям нашла свое подтверждение на основании представленных доказательств.

Сторона обвинения заявила, что будет изложена информация о преступлениях, совершенных как до вступления Р. Варданяна в преступное сообщество, сформированное на оккупированных Арменией суверенных территориях Азербайджанской Республики, так и в последующий период.

"Все это имеет значение потому, что Рубен Варданян, вступая в указанное преступное сообщество, осознавал общественную опасность своих действий, знал, какие преступления были совершены данной преступной группировкой против Азербайджана и азербайджанского народа, и на последующих этапах продолжал участие в совершении этих преступлений", - сказал В. Алиев.

Подчеркивалось, что в период с 1988 по 1994 годы Арменией и сформированным армянским преступным сообществом были оккупированы город Ханкенди Азербайджанской Республики, Кяльбаджарский, Шушинский, Лачинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Зангиланский, Джебраильский, Губадлинский районы, село Кярки Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, села Баганис-Айрым, Ашагы Эскипара, Хейримли, Бархударлы, Софулу, Гызылгаджилы, Юхары Эскипара Газахского района, районные центры и ряд сел Агдамского и Физулинского районов, а также ряд сел Тертерского района.

Путем разрушения, поджогов, мародерств и иными способами был нанесен ущерб частной собственности, а люди были вынуждены покинуть свои дома.

Продолжая выступление, прокурор, ссылаясь на протокол осмотра от 26.10.2023 года, проведенного в офисе Р. Варданяна, расположенном в Ханкенди, а также на оперативную информацию и другие документы, заявил: "Данными документами подтверждено, что обвиняемый в начале декабря 2020 года вступил в преступное сообщество".

Поддерживающий государственное обвинение прокурор также сообщил о связях Р. Варданяна с Вартановым Владимиром (Вова) Левановичем (Левани) - создателем террористической организации VoMa, принимавшей участие в военных действиях против Вооруженных сил Азербайджанской Республики, а также об их переговорах посредством мобильного приложения WhatsApp. Отмечалось, что организация VoMa была создана 11 января 2013 года и действовала в Республике Армения, а также на территориях Азербайджанской Республики, ранее находившихся под оккупацией, в качестве организованной группировки - структурного подразделения преступного сообщества (организации).

В ходе проведенных оперативных мероприятий было установлено, что Р. Варданян, с которым В. Вартанов поддерживал регулярную связь, обсуждал с ним в рамках террористической организации VoMa вопросы подготовки боевиков и инструкторов, организации учебно-тренировочных занятий, а также совершения террористических актов против Вооруженных сил Азербайджанской Республики и участия в боевых действиях остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований. Также было установлено, что финансирование данной террористической организации и ее членов Р. Варданян взял на себя.

Прокурор сообщил, что следующее предъявленное Р. Варданяну обвинение связано с незаконным пересечением государственной границы Азербайджанской Республики. Согласно обвинению, в сентябре 2022 года он, действуя в соответствии с общим преступным умыслом и целями преступного сообщества, в составе организованной группы, входящей в структуру преступной организации, будучи иностранным гражданином, незаконно пересек охраняемую государственную границу Азербайджанской Республики вне установленных государством контрольно-пропускных пунктов - с территории Республики Армения в направлении Лачинского района - и въехал на территорию Азербайджана, где впоследствии обосновался.

Сторона обвинения считает, что совершение данного деяния также нашло свое подтверждение доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия. Так, из протокола осмотра предметов, находившихся при Р. Варданяне в момент его задержания, датированного 27 сентября 2023 года, следует, что в одной черной сумке, наряду с другими предметами и документами, были обнаружены и осмотрены заграничный паспорт гражданина Республики Армения серии AU319012, принадлежащий Р. Варданяну, а также его водительское удостоверение.

Кроме того, в ходе продолжающегося осмотра было установлено, что после незаконного прибытия Р. Варданяна в начале сентября 2022 года в Карабахский регион Азербайджанской Республики он несколько раз покидал территорию страны, выезжая в различные государства, а затем вновь незаконно возвращался на территорию Азербайджанской Республики.

В данном документе не было никаких пометок, печатей и пр., подтверждающих его законный въезд в Азербайджанскую Республику.

Также, после прибытия Р. Варданяна в Ханкенди, благодаря его финансированию, была начата работа по минированию на суверенных территориях, которые Азербайджан освободил от армянской оккупации во время Отечественной войны. Эти мины доставлялись из Армении на ранее оккупированные территории Азербайджана по Лачинской дороге. Армяне, проживающие в Ханкенди, утверждали, что минирование получило широкий размах после прибытия Р. Варданяна.

Кроме того, за счет финансирования Р. Варданяна в окрестностях Ханкенди были организованы военные склады. На них действовали находящиеся под его контролем наемные военные из Армении и отобранный им в Карабахе военный персонал. На складах размещалось большое количество оружия и боеприпасов, а также беспилотные квадрокоптеры и другие беспилотные летательные аппараты, доставленные Р. Варданяном.

Отмечалось, что следующее обвинение, выдвинутое против Р. Варданяна, которое было подтверждено доказательствами, рассмотренными на судебном заседании, связано с его инициативой по проведению террористической операции "Немезис-2".

Кроме того, стало известно, что Р. Варданян, в соответствии с общим преступным замыслом и целями преступного объединения (организации), действующего при поддержке и контроле военно-политического руководства Армении, в сентябре 2023 года, с целью оснащения вооруженных подразделений указанного преступного объединения (организации) военной техникой, которая незаконно и в нарушение норм международного права действует на оккупированных территориях Азербайджанской Республики, занимался закупкой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Malloy, произведенных в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, с грузоподъемностью 180 кг и дальностью полета 70 км.

Старший помощник генерального прокурора В. Алиев продолжив свое выступление, озвучил предложения прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, относительно наказания, которое должно быть назначено обвиняемому за каждое уголовное деяние, в котором он обвиняется. Он также предложил суду исключить из обвинительного заключения, выдвинутого в отношении обвиняемого, отдельные пункты и квалифицировать действия обвиняемого лица в соответствии с нормами уголовного права, предусматривающими более мягкую ответственность по сравнению с некоторыми из предъявленных обвинений.

Предлагается приговорить Варданяна Рубена Карленовича к пожизненному заключению путем сочетания менее тяжкого наказания с более тяжким наказанием за преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Азербайджанской Республики: планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны, нападение на лиц, пользующихся международной защитой, и незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики, насильственное перемещение населения, преследования, насильственное исчезновение людей, лишение свободы в нарушение норм международного права, пытки, наемническая деятельность, нарушение законов и обычаев войны, нарушение международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта, умышленное убийство, незаконное предпринимательство, терроризм, финансирование терроризма, создание преступного объединения (организации), незаконное приобретение, передача, продажа, хранение, транспортировка и ношение оружия, его компонентов, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, действия, угрожающие безопасности авиации, насильственный захват власти и насильственное удержание ее, насильственное изменение конституционной структуры государства, создание вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством. Наказание он должен отбывать в тюрьме.

Начало отбывания наказания отсчитывается со дня ареста - 27 сентября 2023 года. Выбранная для него мера пресечения не может быть изменена до вступления приговора в законную силу.

Следующее судебное заседание назначено на 26 декабря.