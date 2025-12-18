В Китае солнечная электростанция "разбудила" пустыню

Солнечная энергетика сегодня считается очень перспективной, хотя существуют определенные опасения относительно экологического воздействия солнечных панелей во время эксплуатации и особенно после окончания срока их работы. Однако по крайней мере в некоторых ситуациях солнечные панели, похоже, дают ощутимый положительный эффект для экологии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом пишет Futura Sciences.

Новое исследование, проведенное в пустыне Талатан на западе Китая, показывает, что размещенные там солнечные панели создали собственный микроклимат, изменив состав почвы и поспособствовав росту растительности.

Исследователи из Сианьского технологического университета осмотрели большую солнечную электростанцию мощностью один гигаватт, занимающую значительную площадь в бесплодной пустыне. Команда проанализировала 57 экологических показателей, включая химический состав почвы, температуру, влажность и биоразнообразие.

Исследование показало, что общее "здоровье" почвы непосредственно под солнечными панелями вдвое лучше, чем ничем не прикрытая почва пустыни. Причина достаточно очевидна: панели обеспечивают постоянную тень, удерживая влагу и снижая температуру почвы. В условиях пустыни, когда воды и так очень мало, это значительные изменения, способствующие росту растений и развитию микроскопических организмов, влияющих на плодородие почвы.

Исследователи предполагают, что большие солнечные электростанции могут быть не просто источником энергии для человеческой цивилизации, но также инструментом оздоровления пустынных районов. Вместе с тем исследователи отмечают необходимость дальнейших исследований и изучения этого эффекта на длинных промежутках времени. Также ученые отмечают, что каждая пустыня по-своему уникальна, и не везде эффект будет одинаковым.