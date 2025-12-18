https://news.day.az/world/1803495.html США сняли несколько антироссийских санкций США исключили из списка антироссийских санкций семь юридических и двух физических лиц. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится на сайте управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
США сняли несколько антироссийских санкций
США исключили из списка антироссийских санкций семь юридических и двух физических лиц.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится на сайте управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
В ведомстве уточнили, что санкции были сняты с россиянина Дмитрия Бугаенко и гражданки Финляндии Евгении Дремовой.
Накануне СМИ сообщили о подготовке Вашингтоном новых санкций против России на случай провала мирной сделки по Украине. По данным Bloomberg, они могут коснуться "теневого флота" РФ, а также трейдеров, которые обеспечивают транспортировку нефти по морю.
Об ограничениях могут объявить уже на этой неделе.
