США сняли несколько антироссийских санкций

США исключили из списка антироссийских санкций семь юридических и двух физических лиц.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится на сайте управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.

В ведомстве уточнили, что санкции были сняты с россиянина Дмитрия Бугаенко и гражданки Финляндии Евгении Дремовой.

Накануне СМИ сообщили о подготовке Вашингтоном новых санкций против России на случай провала мирной сделки по Украине. По данным Bloomberg, они могут коснуться "теневого флота" РФ, а также трейдеров, которые обеспечивают транспортировку нефти по морю.

Об ограничениях могут объявить уже на этой неделе.