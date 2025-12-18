Азербайджанская нефть выросла в цене

Цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла на 0,95 доллара США или 1,52% по сравнению с предыдущим показателем и составила 63,40 доллара США за баррель.

Об этом Day.Az сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 0,92 доллара США или 1,52%, и составила 61,32 доллара США за баррель.

Цена нефти марки URALS снизилась на 0,22 доллара США или 0,7% по сравнению с предыдущим показателем и составила 31,61 доллара США за баррель.

Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 0,67 доллара США или 1,11% по сравнению с предыдущим показателем и составила 60,87 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 70 долларов США.