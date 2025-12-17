https://news.day.az/world/1803033.html Более 200 баранов провалились под лед - ВИДЕО В Башкирии более 200 баранов провалились под лед. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщили в местном МЧС. В ведомстве рассказали, что бараны провалились в ледяную воду на озере Узеть около населенного пункта Луч Бирского. Животные перебирались на другой берег по неокрепшему льду. Из людей пострадавших нет.
Более 200 баранов провалились под лед - ВИДЕО
В Башкирии более 200 баранов провалились под лед.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщили в местном МЧС.
В ведомстве рассказали, что бараны провалились в ледяную воду на озере Узеть около населенного пункта Луч Бирского.
Животные перебирались на другой берег по неокрепшему льду.
Из людей пострадавших нет.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре