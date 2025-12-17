В Башкирии более 200 баранов провалились под лед.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщили в местном МЧС.

В ведомстве рассказали, что бараны провалились в ледяную воду на озере Узеть около населенного пункта Луч Бирского.

Животные перебирались на другой берег по неокрепшему льду.

Из людей пострадавших нет.