В Баку эти дома и объекты могут внезапно обрушиться

В бакинском поселке Баладжары произошло обрушение фундамента частного жилого дома.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, инцидент был зафиксирован в микрорайоне Томрис. По словам местных жителей, дом был построен над магистральным канализационным коллектором. Отмечается, что в результате деформации коллектора сточные воды начали проникать в почвенный слой, что и привело к просадке грунта и последующему обрушению.

Также напомним, что ранее в районе Бинагади, на так называемой дороге Баксол, 27-летний Джумшуд Джумшудлу, проходя по данной территории, оказался в зоне внезапного провала дороги, упал в канализационную линию и погиб.

Насколько безопасны дороги, объекты, здания и жилые дома, расположенные над магистральными канализационными коллекторами?

Комментируя ситуацию для Milli.Az, эксперт по безопасности Орхан Мусаев отметил, что магистральные канализационные коллекторы являются инженерными сооружениями большого диаметра, которые на протяжении многих лет функционируют под землей. По его словам, если такие объекты построены в соответствии с проектными требованиями и находятся под регулярным техническим контролем, размещение над ними дорог и даже легких сооружений возможно. Однако проблемы, как правило, возникают при ослаблении контроля.

Эксперт подчеркнул, что основные угрозы для коллекторов связаны с тремя факторами.

"Первый - это износ. Многие действующие в стране коллекторы были построены 30-50 лет назад, и со временем бетонные и металлические конструкции, а также соединения подвергаются разрушению. Второй фактор риска связан с утечками и размывом грунта", - сказал он.

По словам Орхана Мусаева, трещины в стенках коллектора приводят к постепенному вымыванию почвы, образованию пустот и ослаблению верхних слоев грунта. В результате процесс просадки начинается незаметно и поэтапно, однако на завершающей стадии может произойти внезапно. Третьим фактором является превышение допустимых нагрузок. Эксперт отметил, что строительство тяжелых зданий и крупных объектов, не предусмотренных проектом, а также интенсивное движение тяжёлого транспорта представляют серьёзную угрозу для коллекторных систем:

"Наиболее опасным аспектом являются внезапные обрушения. Такие провалы зачастую происходят без явных предварительных признаков и могут развиться в течение нескольких секунд".

Подчеркнув, что в мире и регионе существует множество примеров подобных происшествий, эксперт отметил, что их последствиями становятся обрушение дорог, падение автомобилей под землю, появление трещин в зданиях, что уже представляет собой прямую угрозу жизни людей. В практике также зафиксированы случаи гибели людей, проживающих в зонах просадки:

"Перед такими происшествиями обычно наблюдаются определенные предупредительные признаки. К ним относятся появление трещин на дорогах и во дворах, постепенная просадка асфальта и грунта, возникновение неприятных запахов и звуков канализации, а также образование необычных пустот и ям после дождей".

По его словам, при выявлении подобных признаков недопустим подход "само пройдет", и необходимо незамедлительно информировать соответствующие структуры, поскольку своевременно принятые меры позволяют предотвратить тяжелые последствия.

Орхан Мусаев также подчеркнул, что самой большой ошибкой является считать коллекторы безопасными лишь потому, что они не видны. По его мнению, контроль за подземной инфраструктурой не менее важен, а зачастую и более значим, чем за наземными объектами. Каждая дорога и каждое здание, возводимые над коллекторами, требуют высокой степени ответственности, которая лежит на проектировщиках, исполнителях и контролирующих органах:

"Своевременные и качественные технические осмотры, мониторинг и меры контроля позволяют удерживать риски на управляемом уровне. В противном случае подобные инциденты неизбежно приводят к тяжёлым последствиям".

Ранее мы сообщали, что в поселке Баладжары под жилым домом просела земля.