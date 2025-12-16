Президент Ильхам Алиев: Учреждение посольства Азербайджана в Бахрейне является наглядным примером перехода наших двусторонних отношений в новую плоскость

Учреждение в этом году посольства Азербайджана в Бахрейне является наглядным примером перехода наших двусторонних отношений в новую плоскость, свидетельством значения, придаваемого нами развитию обладающих большим потенциалом двусторонних отношений во всех областях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном послании Президента Азербайджана Ильхама Алиева Королю Бахрейна Шейху Хамаду ибн Исе Аль Халифе по случаю национального праздника Королевства.

"Верю, что в интересах наших народов и стран мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на углубление традиционно дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Бахрейном, построенных на взаимном доверии и уважении", - подчеркивается в поздравительном послании главы нашего государства.