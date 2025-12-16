В некоторых частях Масазыра не будет света

В Масазыре на некоторых территориях будет временно приостановлена подача электроэнергии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Отмечается, что на подстанции "Масазыр" напряжением 110/35/10 кВ, расположенной на территории Абшеронского районного управления по энергоснабжению и сбыту (РЭТСИ), будут проводиться ремонтные работы в секции 10 кВ.

В связи с этим сегодня с 10:00 до 14:00 в поселке Масазыр на отдельных участках улиц Алиага Вахида, Гачаг Наби, З.А.Тагиева, Мухаммеда Эмина Расулзаде, Низами и Физули будет введено ограничение на подачу электроэнергии.

После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественным электроснабжением.