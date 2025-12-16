Шахин Мустафаев о подготовке нового Генерального коллективного договора на 2026-2028 гг.

Работа над новым Генеральным коллективным договором на 2026-2028 годы уже началась.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев в ходе VIII Съезда Конфедерации профсоюзов Азербайджана в Баку.

По его словам, в основе проводимых в Азербайджане реформ лежит человеческий фактор:

"Эта стратегическая линия определяет ключевые направления деятельности как государственных органов, так и профсоюзов. В этом отношении важную роль играет эффективная деятельность профсоюзов как надежного партнера правительства. Профсоюзы также руководствуются гуманистическими принципами в своей деятельности. Кабинет министров тесно сотрудничает с Конфедерацией профсоюзов в области поддержки социальной политики, регулирования трудовых отношений, обеспечения принципов безопасности и социальной справедливости на рабочем месте. Cовершенствование трудового законодательства является одним из главных направлений этого сотрудничества.

Улучшение условий труда является результатом социального партнерства, основанного на коллективных договорах.

Успехи, достигнутые в создании и улучшении условий труда в Азербайджане, являются ярким примером эффективного социального партнерства, основанного на общем коллективном договоре.

Работа над новым Генеральным коллективным договором, охватывающим 2026-2028 годы, уже начата. В новом документе, наряду с сохранением традиционных трудовых прав, будут отражены важные вопросы, отвечающие вызовам современности: экологические аспекты и принципы справедливого перехода в условиях глобализирующейся экономики, а также возможное влияние искусственного интеллекта на рабочие места.

При подготовке нового коллективного соглашения основной целью определено дальнейшее укрепление принципов социального партнерства и сотрудничества".