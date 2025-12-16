https://news.day.az/world/1802688.html Аравийский полуостров продолжает заливать - ВИДЕО Еще недавно засушливый Аравийский полуостров продолжает заливать. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На этот раз обновлен рекорд по осадкам в районе города Бурайда в Саудовской Аравии, что привело к наводнениям.
Аравийский полуостров продолжает заливать - ВИДЕО
Еще недавно засушливый Аравийский полуостров продолжает заливать.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На этот раз обновлен рекорд по осадкам в районе города Бурайда в Саудовской Аравии, что привело к наводнениям.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре