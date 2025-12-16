https://news.day.az/world/1802688.html

Аравийский полуостров продолжает заливать - ВИДЕО

Еще недавно засушливый Аравийский полуостров продолжает заливать. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На этот раз обновлен рекорд по осадкам в районе города Бурайда в Саудовской Аравии, что привело к наводнениям.