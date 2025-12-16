Аравийский полуостров продолжает заливать

Еще недавно засушливый Аравийский полуостров продолжает заливать.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На этот раз обновлен рекорд по осадкам в районе города Бурайда в Саудовской Аравии, что привело к наводнениям.