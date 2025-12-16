https://news.day.az/officialchronicle/1802762.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджанское государство полностью обеспечивает право профсоюзов на независимую и самостоятельную деятельность в рамках законодательства Азербайджанское государство полностью обеспечивает право профсоюзов на независимую и самостоятельную деятельность в рамках законодательства и создало широкие возможности для их свободной деятельности в этой области.
Азербайджанское государство полностью обеспечивает право профсоюзов на независимую и самостоятельную деятельность в рамках законодательства и создало широкие возможности для их свободной деятельности в этой области.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам VIII Съезда Конфедерации профсоюзов Азербайджана.
"Особое внимание следует уделить углублению эффективного сотрудничества отраслевых профсоюзов с социальными партнерами и формированию атмосферы взаимного доверия, повышению коллективной ответственности", - подчеркивается в обращении главы государства.
