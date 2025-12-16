Азербайджан и Турция будут оказывать взаимную военную помощь в случае вооруженной агрессии

Укрепляется взаимная военная безопасность между Азербайджаном и Турцией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Было отмечено, что "Меморандум о взаимопонимании по укреплению взаимной военной безопасности между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством национальной обороны Турецкой Республики" подписан 22 июля 2025 года в Стамбуле министром обороны Азербайджанской Республики и министром национальной обороны Турецкой Республики.

Целью данного Меморандума о взаимопонимании является укрепление сотрудничества в области обороны между сторонами в целях взаимного обеспечения безопасности и территориальной целостности государств-участников, а также защиты их суверенитета и независимости.

В соответствии с соглашением, стороны обязуются оказывать друг другу взаимную помощь в случае вооруженной агрессии в отношении одной из них для реализуя прав на индивидуальную и коллективную самооборону, признанных статьей 51 Устава ООН.

Стороны будут оказывать друг другу военную помощь по запросу одной из них и в порядке, установленном их национальным законодательством. Стороны регулярно будут проводить совместные военные учения и маневры в мирное время.

Меморандум охватывает только вопросы в области военного сотрудничества и военной безопасности, и в рамках этого он включает только взаимную помощь в области обороны, подготовки, оснащения и повышения способности сторон действовать сообща.

В соответствии со своим национальным законодательством стороны укрепляют обмен информацией и сотрудничество в области военной разведки и, соответственно, могут обмениваться информацией, полученной в области военной безопасности, и использовать эту информацию в ходе совместных операций.

Законопроект об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством национальной обороны Турецкой Республики об укреплении взаимной военной безопасности" был вынесен на голосование и принят в первом чтении.