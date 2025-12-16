Умер сыгравший в «Матрице» актер Мартин Грелис

Австралийский актер Мартин Грелис, известный по участию в фильме "Матрица", скончался на 58-м году жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщило агентство Sophie Jermyn Management в соцсети Instagram.

"Опечалены новостью о кончине нашего любимого клиента Мартина Грелиса. <...> Выражаем наши соболезнования и сочувствие его семье и близким в это трудное время. Он ушел слишком рано", - говорится в публикации.

Грелис начал актерскую карьеру в конце 1990-х годов. В 1999 году он исполнил роль Боба Фетта в фанатском проекте по вселенной "Звездных войн" - фильме "Темное искупление". Позднее актер снялся в австралийском кинопроекте "Железное небо", а также появился в "Матрице", где сыграл пилота военного вертолета.

Последней работой Мартина Грелиса стала роль в телесериале "Альфа и его невеста-девственница", вышедшем в этом году.