Крупная авария в Иране, много погибших - ФОТО - ВИДЕО
На трассе Исфахан-Тегеран в Иране перевернулся пассажирский автобус.
Как передает Day.Az, в результате погибли 10 человек, пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.
Причина опрокидывания транспортного средства пока не известна, по факту начато расследование.
