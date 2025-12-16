https://news.day.az/world/1802852.html

Крупная авария в Иране, много погибших - ФОТО - ВИДЕО

На трассе Исфахан-Тегеран в Иране перевернулся пассажирский автобус. Как передает Day.Az, в результате погибли 10 человек, пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Причина опрокидывания транспортного средства пока не известна, по факту начато расследование.