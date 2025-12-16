В Мингячевире прошли мастер-классы по специальностям тар и фортепиано

В Мингячевире состоялись мастер-классы, организованные Научно-методологическим и квалификационным центром культуры (MEMİM) Министерства культуры Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе MEMİM.

В мастер-классах по игре на фортепиано и таре, организованных при поддержке Центрально-Аранского регионального управления культуры, приняли участие преподаватели и учащиеся музыкальных и художественных школ города Мингячевир, Агдашского, Гёйчайского, Кюрдамирского, Уджарского, Евлахского и Зардабского районов, находящихся в ведении управления. Мастер-класс по тару, проходивший в одиннадцатилетней музыкальной школе № 1 имени Узеира Гаджибейли в городе Мингячевир, провел Арслан Новрасли, заведующий кафедрой инструментального исполнительства факультета искусств Карабахского университета, а мастер-класс по фортепиано - Ульвия Кязымова, доктор философии в области истории искусств, председатель предметной объединенной комиссии фортепианного отделения Музыкального колледжа при Азербайджанской национальной консерватории.

Выступая на мероприятии, заведующая отделом MEMİM, заслуженный работник культуры Лала Каримова, отметила, что цель проекта, посвященного 140-летию великого композитора и музыковеда Узеира Гаджибейли - повышение качества образования в музыкальных и художественных школах системы министерства, улучшение теоретических и практических знаний учащихся и преподавателей по соответствующим специальностям. Было отмечено, что мастер-классы также создают условия для освоения преподавателями современных методов обучения и достижения более эффективных результатов в своей профессиональной деятельности.

В ходе мастер-классов эксперты прослушали выступления учеников, дали свои рекомендации и ответили на вопросы аудитории.