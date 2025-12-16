В Азербайджане стартует седьмой тур женской Высшей лиги

Седьмой тур женской Высшей лиги Азербайджана по волейболу стартует сегодня.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый игровой день состоится один матч - команда "Муров Аз Терминал" встретится с "Азеррейл".

Игра пройдет в спортивном зале "Муров Аз Терминал" и начнется в 13:00.

Отметим, что тур завершится 19 декабря.