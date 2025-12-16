АБР запустит платформу рынка природных материалов с участием Азербайджана

Азиатский банк развития (АБР) создаст и будет управлять Платформой развития рынка природных материалов, направленной на ускорение привлечения частных инвестиций в решения по сокращению углеродных выбросов на основе природных ресурсов стран-членов банка, включая Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АБР, региональная инициатива будет поддержана грантом в размере 1,5 млн долларов США, выделенным из Специального фонда технической помощи банка, и охватит широкий круг стран.

В проекте примут участие Афганистан, Армения, Азербайджан, Бангладеш, Бутан, Бруней-Даруссалам, Камбоджа, Острова Кука, Фиджи, Федеративные Штаты Микронезии, Грузия, Индия, Индонезия, Казахстан, Кыргызстан, Кирибати, Лаос, Малайзия, Мальдивские острова, Монголия, Мьянма, Науру, Непал, Ниуэ, Пакистан, Палау, Филиппины, Папуа-Новая Гвинея, Китайская Народная Республика, Маршалловы острова, Самоа, Соломоновы острова, Шри-Ланка, Таджикистан, Таиланд, Тимор-Лесте, Туркменистан, Тонга, Турция, Тувалу, Узбекистан, Вануату и Вьетнам.

Платформа будет нацелена на раскрытие потенциала природных материалов, получаемых из быстрорастущих растений и возобновляемых биологических ресурсов, включая бамбук, который АБР рассматривает как важный инструмент в борьбе с изменением климата, содействии экономическому развитию и стимулировании роста частного сектора.

В АБР отмечают, что техническая помощь будет направлена на развитие рынков природных материалов через оценку экосистем, тестирование пилотных проектов и создание масштабируемой партнерской платформы. Такой подход позволит привлечь венчурный капитал и ускорить развитие индустрии природных материалов в регионе.

Ожидается, что итогом инициативы станет создание региональной Платформы развития рынка природных материалов, разработанной в партнерстве с отраслью. Это повысит готовность рынков и существенно увеличит объем частных инвестиций в решения по сокращению углеродных выбросов на основе природных ресурсов.