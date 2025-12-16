Крупная утечка раскрыла десятки новых продуктов Apple

Ранняя тестовая версия iOS 26, обнаруженная журналистами MacRumors на неком прототипе Apple, раскрыла планы компании по выпуску десятков новых устройств. Сборка под внутренним названием iOS 19 содержит кодовые обозначения продуктов, которые находятся в активной разработке, подтверждая ранее ходившие слухи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Среди упомянутых в системе устройств - линейка iPhone 17e и iPhone Air 2, флагманские модели iPhone 18 Pro и Pro Max, а также складной iPhone. Для iPad ожидается обновление базовой модели и новые iPad Air на чипе M4. В списке также значатся ноутбуки на процессорах M5 и M6, включая бюджетный MacBook на A18 Pro, а также новые Mac Studio, Mac mini и Apple Studio Display.

Отдельно фигурируют носимые устройства: Apple Watch Series 12 и Ultra 4, более доступная версия гарнитуры Vision Pro под кодовым именем Vision Air (N100), а также прототипы AR-очков. Для умного дома готовятся HomePod mini 2, обновленный Apple TV, настольный робот и домашний хаб в двух вариантах исполнения. Также упомянуты чипы нового поколения - M5, M6, A20 и S11.

Большинство этих продуктов, включая AirTag 2 и новые iPad, ожидаются в 2026 году, однако точные сроки выхода для многих устройств остаются неизвестными.