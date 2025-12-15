Традиция гуманизма Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Инициированное Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым объявление масштабной амнистии по случаю "Года Конституции и суверенитета" стало очередным гуманитарным шагом главы государства, а также событием, имеющим глубокое политико-правовое и общественное значение. Речь идёт о крупнейшей по охвату амнистии за последние годы, которая затронет свыше 20 тысяч человек, включая тысячи заключенных, лиц, освобождаемых от уголовной ответственности, а также тех, чьи сроки наказаний будут существенно смягчены

Согласно представленному в Милли Меджлис проекту закона, от наказания или уголовной ответственности освобождаются лица, принимавшие участие в боевых действиях, направленных на защиту суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики, включая участников Отечественной войны и антитеррористической операции 19-20 сентября 2023 года.

Амнистия распространяется и на близких родственников погибших или пропавших без вести, на граждан, получивших инвалидность в результате армянских военных провокаций против мирного населения, а также на социально уязвимые категории - женщин, лиц старше 60 лет, несовершеннолетних на момент совершения преступления и других.

Дополнительно предусматривается освобождение или смягчение наказания для лиц, осужденных за преступления, не представляющие серьезной общественной опасности, менее тяжкие деяния или преступления, совершенные по неосторожности. По прогнозам, более 5 тысяч человек выйдут на свободу, сроки заключения более чем 3 тысяч осуждённых будут сокращены, свыше 7 тысяч будут освобождены из мест лишения свободы, около 4 тысяч - от наказаний, не связанных с тюремным заключением, а более тысячи человек - от уголовной ответственности в целом.

Важно подчеркнуть, что нынешняя амнистия не является разовой акцией или исключением. На протяжении многих лет Президент Азербайджана Ильхам Алиев последовательно проводит политику масштабных помилований и амнистий, которые охватывают значительное число граждан страны. Фактически речь идет об устойчивой государственной практике, ставшей важным элементом внутренней политики Азербайджана.

Достаточно вспомнить самые резонансные и масштабные амнистии прошлых лет, под которые попадали не только рядовые осужденные, но и известные фигуры - представители оппозиции, бывшие министры и высокопоставленные чиновники. Среди них - экс-министр экономического развития Фархад Алиев, бывший министр здравоохранения Али Инсанов и ряд других политических и административных деятелей.

Эти решения в свое время стали наглядным свидетельством того, что институт амнистии в Азербайджане не носит избирательного или декоративного характера, а применяется последовательно и независимо от политического прошлого фигурантов. Предложение об очередной масштабной амнистии органично и логически вписывается в философию объявленного в стране Года Конституции и суверенитета.

Напомню, что Конституция - это не только свод юридических норм, но и документ, отражающий базовые ценности государства: верховенство закона, справедливость, гуманизм и социальную ответственность власти. Суверенитет же предполагает способность государства самостоятельно формировать и реализовывать внутреннюю политику, исходя из собственных приоритетов и интересов общества.

Амнистия в этом контексте выступает как практическое выражение конституционного гуманизма - демонстрация силы государства, которое уверено в себе, в своей стабильности и потому может позволить себе милосердие. Это акт зрелой государственной воли, подтверждающий, что суверенитет Азербайджана наполнен реальным содержанием, а не декларациями.

Перед нами - очередной пример того, что можно назвать "гуманизмом сверху". Он основан и институционально оформлен решением главы государства , направленным на консолидацию общества. В условиях постконфликтного периода, восстановления территориальной целостности и формирования новой общественно-политической реальности такие шаги играют ключевую роль в снижении социальной напряжённости и укреплении доверия между государством и гражданами. Безусловно, предстоящая амнистия становится сигналом, что наше государство готово дать второй шанс и закрыть болезненные страницы прошлого большому числу ошибившихся сограждан и двигаться вперед, опираясь на принципы справедливости и социальной солидарности.

В откровенно нелепом положении после реализации этой инициативы окажутся многолетние критики Азербайджана, годами спекулировавшие на теме так называемого "дефицита демократии" и "отсутствия гуманизма" в стране. Они привыкли механически воспроизводить одни и те же клише, не утруждая себя анализом реальных процессов, происходящих в республике.

После столь масштабной амнистии у них попросту исчезнет привычный "повод" для нападок на официальный Баку. Разумеется, мы понимаем, что очередь из профессионалов и профессионалок по "отсасыванию сенсаций из пальца" никуда не денется. Однако их дальнейшие попытки будут всё больше напоминать один из жанров кинематографа, где крайне мало сюжета, но при этом слишком много надрывных стонов.