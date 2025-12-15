Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Стратегия национальной безопасности США, опубликованная 4 декабря 2025 года, была воспринята многими как серьезный идеологический и содержательный сдвиг во внешнеполитическом курсе Вашингтона. В основе документа лежит принцип "Америка прежде всего", который предполагает жесткий приоритет национальных интересов, отказ от навязываемых извне обязательств и опору на силу государства как главный инструмент защиты суверенитета и влияния на международной арене.

Эти положения подаются как ответ на вызовы нового мирового порядка. В условиях кризиса прежнего либерального миропорядка Вашингтон все отчетливее возвращается к тем принципам, которые на протяжении многих лет последовательно отстаивает Азербайджан. Суверенитет, национальные интересы, сильная армия, контроль над границами и жесткое неприятие внешнего давления - все это давно является фундаментом государственной политики Баку.

Стратегические взгляды Дональда Трампа и Президента Азербайджана Ильхама Алиева демонстрируют поразительное сходство. В их основе лежит единая философия власти - принцип "сильный лидер - сильное государство". Именно такая модель, а не навязываемые извне рецепты, доказала свою эффективность в реальных условиях глобальной нестабильности. Азербайджан не просто адаптируется к новым реалиям, а во многом опережает их, демонстрируя пример государственности, которая не поддается давлению и не жертвует своими интересами ради чужих ожиданий.

Один из ключевых пунктов Стратегии национальной безопасности США посвящен защите суверенитета. В документе подчеркивается, что США намерены самостоятельно выбирать свой путь, не допуская вмешательства со стороны иностранных государств, транснациональных структур и международных организаций, способных влиять на внутренние процессы, общественные дебаты и политические решения.

Этот подход полностью созвучен позиции Баку. Президент Ильхам Алиев на протяжении многих лет последовательно подчеркивает недопустимость вмешательства во внутренние дела государства и навязывания внешней повестки под различными предлогами. Азербайджан исходит из того, что суверенитет не может быть условным или ограниченным, а международные институты не должны подменять собой национальные государства.

Именно этим объясняется жесткая линия в отношении деятельности отдельных транснациональных организаций и донорских структур, которые под видом развития гражданского общества пытались оказывать политическое давление и дестабилизировать внутреннюю ситуацию. Азербайджан выбрал собственный путь развития и последовательно его отстаивает.

Эта позиция была четко сформулирована Президентом Ильхамом Алиевым.

"Мы видим новый миропорядок справедливым. Если это можно выразить одним словом, то он должен быть справедливым, что, по существу, соответствует и политике, проводимой Азербайджаном на протяжении многих лет. Сейчас нам это видится так: суверенитет, независимость, не вмешиваться во внутренние дела друг друга, не обострять внутреннюю ситуацию в странах под различными предлогами. По существу, все это является нашим внешнеполитическим курсом", - говорил ранее глава государства в интервью азербайджанским СМИ.

Кроме того, в американской стратегии отдельно подчеркивается, что государство остается фундаментальной единицей мировой политики, а защита собственных интересов является естественной и справедливой задачей любой страны. США прямо заявляют о намерении ставить свои интересы на первое место и поощрять другие государства делать то же самое.

Для Азербайджана этот принцип является краеугольным камнем всей государственной политики. Курс Президента Ильхама Алиева с первых лет его руководства строится вокруг национальных и государственных интересов. Именно это позволило сформировать феномен сильного азербайджанского государства, устойчивого к внешним шокам и политическому давлению.

Выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме, глава государства обозначил базовые принципы своей политики. Это честность перед собственным народом, объективность, верность международному праву и трезвый расчет рисков. Особое внимание было уделено фактору географии как инструменту обеспечения безопасности.

"Что касается Азербайджана, то в нашей стране внутренних источников рисков не существует. Все потенциальные риски могут формироваться за нашими пределами. Поэтому обезопасить себя от сюрпризов, от каких-то рисков, не связанных с твоей деятельностью, тоже было важно, и география в данном случае сыграла важную роль", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Он также подчеркнул значение многовекторной дипломатии и участия в различных международных форматах, что позволяет Азербайджану балансировать интересы и снижать внешние угрозы.

"Еще важно для всех: когда учитываешь свои интересы, надо посмотреть на интересы твоего соседа. Защита национальных интересов - это основополагающий фактор политики Азербайджана, но в отрыве от регионального или глобального контекста, этим фактором сильно злоупотреблять нельзя. Надо всегда посмотреть на ситуацию, попытаться посмотреть на ситуацию с призмы твоего соседа. Тогда многое становится ясным, тогда многое, что могло вести к какому-то недопониманию, регулируется достаточно эффективно", - добавил глава государства.

В Стратегии национальной безопасности США сила рассматривается как главный сдерживающий фактор. Сильная экономика, передовые технологии и боеспособная армия, по мнению авторов документа, не провоцируют конфликты, а, напротив, позволяют их предотвращать и обеспечивать мир.

Азербайджанская практика полностью подтверждает эту логику. Многолетняя оккупация со стороны Армении была прекращена не дипломатическими декларациями, а благодаря созданию реальной силы. Поскольку мирное освобождение территорий оказалось невозможным, Азербайджан обеспечил мир силой, восстановив территориальную целостность.

Этот подход подробно описал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на военном параде 8 ноября 2025 года.

"Еще в 2003 году, когда я впервые был избран Президентом Азербайджана, я заявил, что мы освободим родные земли любой ценой. Мы накапливали силы и с каждым месяцем, с каждым годом становились сильнее. Мы смогли возвысить свой голос на международной арене. Во всех международных организациях позиция нашей страны, связанная с этим конфликтом, имела преимущество. Многие решения и резолюции составили правовую и политическую основу нашей Победы. Мы построили мощную экономику. Если бы мы этого не сделали, то наши финансовые возможности были бы очень ограниченными. Мы обрели экономическую независимость, и сегодня Азербайджан экономически не зависит ни от одной страны. Это придавало нам большую политическую силу. Мы были страной, проводящей независимую политику. Эти факторы, наряду с другими, приближали нас к славной Победе", - сказал глава государства.

Отдельный раздел американской стратегии посвящен армии как ключевому инструменту защиты национальных интересов. Речь идет не только о вооружении, но и о мотивации, профессионализме и технологическом превосходстве.

Азербайджан задолго до 2020 года сделал развитие армии приоритетом государственной политики. Победа не была случайной. Она стала итогом двух десятилетий системной работы. В начале 2000-х годов страна унаследовала фрагментарные и слабо подготовленные вооруженные силы. Со временем была выстроена современная армия с четкой системой управления, профессиональным офицерским корпусом и современным вооружением.

Решающую роль сыграли институциональные реформы, внедрение новых стандартов и военно-техническое сотрудничество с партнерами, прежде всего с Турцией и Израилем. Армия стала не только военной, но и политической опорой государства, полностью подчиненной гражданскому руководству.

В американской стратегии особое внимание уделяется контролю над миграцией. Подчеркивается, что численность и происхождение людей, въезжающих в страну, напрямую влияют на ее будущее, а потому суверенное государство обязано самостоятельно регулировать эти процессы.

Для Азербайджана вопросы безопасности границ, борьбы с незаконной миграцией и транснациональной преступностью, включая наркоторговлю, также входят в число ключевых приоритетов. Контроль над границами рассматривается как неотъемлемая часть суверенитета. Миграционная политика должна быть управляемой и не создавать рисков для внутренней стабильности и общественной безопасности.

Еще одной точкой соприкосновения стратегических подходов стали взгляды на роль медиа и проблему дезинформации. Дональд Трамп неоднократно обвинял ведущие американские издания в распространении фейковых новостей и целенаправленных информационных кампаниях.

С аналогичными обвинениями в адрес западных СМИ выступал и Президент Азербайджана, указывая на координированный характер информационных атак.

"Мы стали объектом фейковых историй, нападок и различного рода шантажа со стороны западных СМИ. Последний пример - COP29, когда было как минимум семь или десять статей в ведущих западных СМИ, которые Президент Трамп справедливо называет фейковыми, таких как The Washington Post, The New York Times, The Newsweek, а также несколько фейковых новостей из Франции, в таких изданиях как Le Monde и Le Figaro. Так что это была скоординированная, организованная атака с целью дискредитации Азербайджана", - отмечал Президент Ильхам Алиев.

Сравнение положений Стратегии национальной безопасности США и государственной политики Азербайджана показывает не просто совпадение отдельных тезисов, а близость мировоззренческих подходов. В центре этих подходов находится суверенное государство, опирающееся на сильное лидерство, национальные интересы и реальную силу.

И Президент Дональд Трамп, и Президент Ильхам Алиев исходят из того, что миропорядок должен строиться не на навязанных извне схемах, а на уважении суверенитета, ответственности государств за собственную судьбу и способности защищать себя. Сильная экономика, сильная армия, независимая политика и контроль над внутренними процессами рассматриваются не как угроза миру, а как его основа.

Опыт Азербайджана наглядно демонстрирует, что эта модель не является абстрактной теорией. Она дает конкретные результаты, укрепляя государственность, обеспечивая безопасность и создавая условия для устойчивого развития в сложном и меняющемся мире.