АБР выделил грант на региональный проект с участием Азербайджана

Азиатский банк развития (АБР) одобрил выделение гранта в размере 500 тысяч долларов из Специального фонда технической помощи для реализации четвертого субпроекта в рамках инициативы "Продвижение Повестки дня устойчивого развития до 2030 года", в которой участвует Азербайджан и ряд других стран - членов банка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на банк, региональный проект охватывает Армению, Азербайджан, Бутан, Грузию, Индонезию, Казахстан, Кыргызстан, Мальдивские острова, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турцию и Узбекистан.

Инициатива направлена на укрепление потенциала стран-участниц в сфере разработки, финансирования и реализации программ развития в соответствии с Повесткой дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года. Ожидается, что проект будет способствовать более эффективному достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) в странах-членах АБР.

Отмечается, что результатом проекта станет подготовка и реализация более качественных программ и проектов, напрямую способствующих достижению ЦУР. Среди ключевых ожидаемых итогов - повышение национального потенциала по согласованию программ развития и механизмов финансирования с Повесткой дня 2030 года, расширение знаний о передовом опыте и уроках, извлеченных из реализации проектов, а также укрепление навыков в области результативного проектирования и управления.