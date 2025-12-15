Дипломатия нытья

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Когда аргументы заканчиваются, начинается поиск спасителя извне. Письма, обращения, диаспоры, апелляции к "мировому сообществу" - все идет в ход, лишь бы не иметь дело с реальностью напрямую. Теперь вот вице-президент Республиканской партии Армении Армен Ашотян предлагает "обратиться к президенту США" - и, мол, тогда Азербайджан "освободит армянских пленных". Звучит красиво, но к реальности и праву, конечно же, отношения не имеет.

Во-первых, война завершилась в ноябре 2020 года. После этого военнопленные были возвращены. А те, о ком сейчас идет речь, были задержаны уже после окончания войны, на территории Азербайджана. Это принципиальная разница. Они не были задержаны в ходе боевых действий на фронте. Их статус определяется не эмоциональными формулировками, а уголовно-правовыми процедурами.

Во-вторых, в Баку проходит судебное разбирательство. Эти лица не просто "задержанные". К ним выдвинуты конкретные обвинения, которые рассматриваются в суде. Речь идет об обвинениях в руководстве сепаратистами, создании незаконных вооруженных формирований и применении насилия. И это точно не история про "пленных", которых "нужно отпустить по просьбе".

В-третьих, попытка подменить суд "обращением к Трампу" - это прямой сигнал о том, что авторы таких идей не верят ни в факты, ни в правовые механизмы. Они предлагают решать вопрос не в судебном порядке, а через внешнее давление. То есть фактически говорят: "пусть кто-то большой позвонит - и все отменят". Это не дипломатия. Это попытка политизировать уголовные дела.

Поэтому попытка вынести эти дела за рамки судебного процесса и превратить их в предмет политического торга говорит лишь о том, что у Ашотяна отсутствует логика правового государства. Он предлагает искать "спасителя извне", который якобы способен одним жестом отменить следствие и суд. Но он ошибается. Сегодня Азербайджан последовательно отстаивает свой суверенитет и действует в рамках закона. Здесь не освобождают обвиняемых по просьбе третьих стран, не подменяют судебные решения дипломатическими сигналами и не торгуются уголовными делами.

Ирония ситуации в том, что именно отказ признать изменившуюся реальность снова и снова загоняет авторов подобных заявлений в тупик. Прошлое не возвращается письмами и обращениями. Судебный процесс не отменяется эмоциями. А поиск внешнего арбитра не заменяет ответственности за собственные решения и действия.

В конечном счете, все это не меняет главного. Судебные процессы в Азербайджане идут и будут идти в рамках закона. Решения принимаются внутри страны, на основе юрисдикции и суверенного права, а не под влиянием внешних ожиданий или политических фантазий. Азербайджан не ищет одобрения для правосудия и не отказывается от него под давлением. И потому сколько бы ни звучало обращений и сколько бы ни искали "спасителя извне", реальность останется прежней.