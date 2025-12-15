Лавров обвинил Запад в попытках разорвать каспийскую "пятерку"

Запад реализует свои планы и пытается разорвать каспийскую "пятерку".

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Государственному радио Ирана.

Он обвинил Запад в принятии решений вопреки консенсусу прикаспийских государств.

По словам Лаврова, на последнем саммите прикаспийских государств в 2018 году была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, в которой ясно указано, что все вопросы, касающиеся использования ресурсов Каспийского региона, охраны окружающей среды и обеспечения безопасности, решаются исключительно пятью прикаспийскими государствами:

"Это важный принцип. Кстати, все страны каспийской "пятёрки" ратифицировали эту конвенцию. Очередь теперь за Исламской Республикой Иран. Учитывая быстрые процессы в мире и в этой части Евразии, крайне важно закрепить принцип невмешательства стран, не имеющих выхода к Каспию, в дела региона. Поэтому мы очень надеемся, что Тегеран ратифицирует эту конвенцию".

Глава МИД России также сообщил, что Иран предложил провести следующий саммит прикаспийских государств в августе 2026 года в Тегеране:

"Надеюсь, что к тому времени конвенция начнёт полностью действовать как с точки зрения международного права, так и на практике".

Лавров также рассказал о Север-Южном транспортном коридоре. Он подчеркнул, что один из конкретных проектов, который Россия развивает совместно с Ираном, - это Международный Север-Южный транспортный коридор:

"У него три маршрута: западный, восточный и транс-каспийский. Мы плотно сотрудничаем с нашими иранскими партнёрами по всем трём маршрутам, включая быстрое строительство железнодорожного участка Решт-Астара, который обеспечит беспрерывный транзит от Балтийского моря до Персидского залива".