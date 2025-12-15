В Дели зафиксирован критический уровень загрязнения воздуха - ВИДЕО
Индекс качества воздуха в индийском Дели достиг 471 пункта, что классифицируется как "критическое" и более чем в 30 раз превышает рекомендованный ВОЗ предел.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Власти связывают загрязнение с выбросами от транспорта и промышленности, низкой скоростью ветра, высокой влажностью и сезонным сжиганием сельскохозяйственных культур.
Индийское ведомство по контролю загрязнения активировало самый высокий уровень экстренного реагирования, ограничив движение дизельных грузовиков, приостановив строительные работы и призвав уязвимых жителей оставаться дома из-за серьезных рисков для здоровья, а школы в Дели и близлежащих районах перевели занятия в онлайн-формат.
