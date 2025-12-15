Удостоверения личности и водительские права будут выдаваться онлайн

Министерство внутренних дел Азербайджана подготовило ряд предложений по совершенствованию отдельных услуг с целью облегчения повседневной жизни граждан, повышения качества и доступности государственных услуг, а также ускорения процесса цифровой трансформации.

Как сообщили Milli.Az в Министерстве внутренних дел, предложения предусматривают цифровизацию этапа приема первичных документов при получении и обновлении удостоверений личности, общегражданских паспортов и водительских удостоверений, а также при регистрации транспортных средств.

Таким образом, граждане смогут подавать первичные обращения по данным услугам в онлайн-формате, не посещая государственные органы лично.

Отмечается, что данная инициатива будет способствовать дальнейшему укреплению модели "цифрового правительства" в стране, повышению качества государственных услуг и уровня удовлетворенности граждан, а также внесет вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН.

