UNESCO-nun mənzil qərargahında Memar Əcəminin anadan olmasının 900 illiyi münasibətilə sərgi açılıb

Dekabrın 15-də Parisdə UNESCO-nun mənzil qərargahında UNESCO-nun yubileylər proqramına daxil edilmiş Memar Əcəmi Naxçıvaninin anadan olmasının 900 illiyi münasibətilə təşkil olunmuş sərginin açılış mərasimi keçirilib.

Day.Az bu barədə UNESCO üzrə Azərbaycan Milli Komissiyasına istinadən xəbər verir.

Sərgi Milli Komissiyanın dəstəyi ilə təşkil olunub.