Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования премьер-министру Австралии

Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями премьер-министру Австралийского Союза Энтони Альбанезе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Премьер-министр,

Крайне потрясены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате террористического акта, совершенного во время церемонии по случаю праздника Ханука в Сиднее.

Мы безмерно возмущены этим ужасным террористическим актом, направленным против мирных людей, решительно осуждаем все проявления терроризма.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Австралии, желаю выздоровления пострадавшим".