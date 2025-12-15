Создана совместная комиссия по торговому, экономическому, научному и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Алжиром.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в указе Президента Ильхама Алиева об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Алжирской Народно-Демократической Республики о создании Совместной комиссии по торговому, экономическому, научному и техническому сотрудничеству".

Соглашение было подписано 4 ноября 2025 года в городе Алжире.

После вступления в силу соглашения, указанного в части 1 настоящего указа, Кабинет министров Азербайджанской Республики должен обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить уведомление правительству Алжирской Народно-Демократической Республики о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.