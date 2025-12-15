https://news.day.az/officialchronicle/1802564.html Утверждено визовое соглашение между Азербайджаном и Анголой Утверждено визовое соглашение между Азербайджаном и Анголой. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Ангола о взаимном освобождении от виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов".
Соглашение было подписано 25 сентября 2025 года в Нью-Йорке.
