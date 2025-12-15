Утверждено визовое соглашение между Азербайджаном и Анголой.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Ангола о взаимном освобождении от виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов".

Соглашение было подписано 25 сентября 2025 года в Нью-Йорке.