Дорожные полицейские в Китае получили ИИ-очки

Отдел управления дорожным движением китайского города Чанша оснастил своих сотрудников на дорогах умными очками с искусственным интеллектом. Устройства позволяют получать информацию о транспортном средстве за 1-2 секунды.

Как передает Day.Az со ссылкой на South China Morning Post, очки оснащены 12-мегапиксельной широкоугольной камерой и алгоритмом стабилизации изображения, а разработчики утверждают, что они предлагают точность распознавания номерных знаков на уровне более 99% и время отклика менее 1 секунды. Устройства позволяют в режиме реального времени получать информацию о регистрации транспортных средств, ежегодном техосмотре и нарушениях, отображая её во всплывающем окне. Дополнительные функции включают распознавание лиц, перевод в режиме реального времени на более чем 10 языков и запись нарушений. Очки могут автономно работать до восьми часов.

Как отчитались в управлении, теперь время проверки транспорта сократилось с 30 до 1-2 секунд, что повысило эффективность дорожного движения на 80% и снизило риск конфликтных ситуаций.