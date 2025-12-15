Какими будут цены на аренду жилья в регионах в праздничные дни?

В связи с предстоящими праздничными и выходными днями в регионах традиционно возрастает спрос на краткосрочную аренду жилья, особенно на посуточно сдаваемые частные дома и виллы. В этот период население наряду с отелями чаще отдает предпочтение арендным домам и виллам, поскольку они предлагают более просторные и выгодные условия для семейного отдыха.

Но в каком ценовом диапазоне будут находиться арендные дома и виллы различных категорий в праздничные дни?

Как передает Day.Az, комментируя тему в беседе с Trend, эксперт по недвижимости Шахин Ибрагимов отметил, что текущие наблюдения показывают тенденцию роста цен на региональном рынке аренды по сравнению с внесезонным периодом. Повышение цен в основном проявляется в сегменте краткосрочной аренды - особенно накануне праздников и выходных:

"Как правило, рост составляет 20-40 процентов, а в некоторых туристических зонах с высоким спросом может быть и выше. Ценовые различия в зависимости от количества комнат и состояния ремонта: 1-2-комнатные простые квартиры - в регионах суточная стоимость аренды обычно составляет 40-70 манатов. В праздничные дни цены могут вырасти до 60-100 манатов. На квартиры с ремонтом и хорошими условиями - суточные цены находятся в пределах 80-120 манатов. В дни повышенного спроса эта сумма может увеличиваться. Простые частные дома - во внесезонный период предлагаются за 50-100 манатов, а в праздничные и выходные дни - в диапазоне 80-150 манатов".

По словам Ш.Ибрагимова, спрос на виллы значительно выше по сравнению с другими категориями жилья. Поскольку они рассчитаны на семьи и группы, в праздничный период в виллах наблюдается практически полная заполняемость:

"Виллы среднего уровня сдаются по цене от 120 до 250 манатов. Виллы премиум-класса с бассейном и большой территорией предлагаются по цене от 250 до 400 манатов и выше. В преддверии праздников рост спроса на арендные квартиры и виллы в регионах приводит к заметному сезонному повышению цен. Это естественная рыночная динамика, которая наблюдается ежегодно", - добавил эксперт.

Другой эксперт по недвижимости, Эльнур Азадов, в комментарии Trend сообщил, что в праздничные дни рост цен ожидается как в зонах отдыха, так и в домах, построенных частными лицами:

"В этом году заметно увеличилось количество домов, построенных в зонах отдыха. За последний год в регионах активно возводились дома типа "A-frame", и спрос на них высок. В то же время в домах старой постройки арендные цены останутся стабильными. Рост цен также зависит от региона расположения жилья".

Эксперт подчеркнул, что в зонах Габала-Исмаиллы количество новых "A-frame" домов особенно велико, поэтому спрос на старые дома может снизиться:

"Аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах - на юге по линии Лянкяран-Астара, а на севере в направлении Губа-Гусар. В зонах отдыха цены в среднем составляют 50-70 манатов за одну комнату. В зонах более высокой категории стоимость может достигать 70-100 манатов и выше. Суточная аренда домов типа "A-frame" начинается от 100 манатов. Дома более старой категории предлагаются примерно от 60-70 манатов в сутки", - добавил он.