Назван возможный подозреваемый в убийстве режиссера Райнера и его жены
В убийстве голливудского режиссера Роба Райнера и его супруги Мишель Райнер подозревают их сына Ника.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщил журнал People со ссылкой на источники.
"Роб Райнер и его жена, Мишель Сингер Райнер, были убиты сыном Ником, согласно нескольким источникам, которые общались с членами семьи", - указано в публикации.
Журнал отмечает, что Ник долгое время боролся с наркотической зависимостью. Однако полиция возможную причастность сына Райнера к убийству режиссера пока не подтверждает. Официальных подозрений также предъявлено не было.
