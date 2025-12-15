https://news.day.az/economy/1802482.html ЦБА обнародовал валютные резервы Азербайджана В этом году валютные резервы Азербайджана увеличились на 14,7%, или на 10,5 миллиарда долларов, и составили 81,5 миллиарда долларов. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров на брифинге, посвященном обнародованию платежного баланса.
ЦБА обнародовал валютные резервы Азербайджана
В этом году валютные резервы Азербайджана увеличились на 14,7%, или на 10,5 миллиарда долларов, и составили 81,5 миллиарда долларов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров на брифинге, посвященном обнародованию платежного баланса.
