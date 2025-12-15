В Баку проходит заключительная конференция проекта "Национальная пресса 150 - Молодежь и медиаграмотность в цифровую эпоху", организованная совместно Агентством развития медиа, Фондом молодежи и Общественным союзом "Региональное развитие".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с приветственной речью на конференции выступит руководитель отдела по связям с общественностью и коммуникациям ОО "Региональное развитие" Мурад Гасымлы.

Ожидается также выступление руководителя отдела проектов поддержки медиа и стратегического планирования Агентства развития медиа Мехрибан Мамедовой и исполняющей обязанности руководителя отдела реализации программ и проектов Фонда молодежи Бановши Гасымовой.

В ходе мероприятия будет показан видеоролик, отражающий кадры тренингов, организованных в регионах в рамках проекта "Национальная пресса 150 - Молодежь и медиаграмотность в цифровую эпоху".

