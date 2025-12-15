https://news.day.az/world/1802414.html Иранский риал рекордно подешевел к доллару Курс иранской валюты вновь оказался рекордно низким, достигнув 1,3 миллиона риалов за доллар США. Как передает Day.Az, об этом сообщает Lenta.ru. В марте курс превысил миллионную отметку, а 1 декабря достиг 1,19 миллиона риалов, после чего доллар продолжил укрепляться к иранскому платежному средству в ежедневном режиме.
Иранский риал рекордно подешевел к доллару
Курс иранской валюты вновь оказался рекордно низким, достигнув 1,3 миллиона риалов за доллар США.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Lenta.ru.
В марте курс превысил миллионную отметку, а 1 декабря достиг 1,19 миллиона риалов, после чего доллар продолжил укрепляться к иранскому платежному средству в ежедневном режиме.
Как пишет агентство, к 2018 году курс составлял около 50 тысяч риалов за доллар. Сейчас инфляция в Иране составляет 38,9 процента в годовом выражении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре