Иранский риал рекордно подешевел к доллару

Курс иранской валюты вновь оказался рекордно низким, достигнув 1,3 миллиона риалов за доллар США.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Lenta.ru.

В марте курс превысил миллионную отметку, а 1 декабря достиг 1,19 миллиона риалов, после чего доллар продолжил укрепляться к иранскому платежному средству в ежедневном режиме.

Как пишет агентство, к 2018 году курс составлял около 50 тысяч риалов за доллар. Сейчас инфляция в Иране составляет 38,9 процента в годовом выражении.