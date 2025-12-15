Ученые сообщили о значительном снижении вспышек на Солнце

Вспышечная активность на Солнце приближается к нулю.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"На данный момент происходит стремительное падение темпа солнечных вспышек: еще 10 декабря за сутки произошло 23 вспышки, на следующий день - 12, потом 10 и на прошедших выходных, соответственно, - 8 и 5. Доведя этот нехитрый ряд до логического завершения, можно предположить, что к среде-четвергу это уже будет полный ноль", - говорится в сообщении.

Вырождение активности, по данным специалистов, происходит также обратной стороне Солнца, поскольку никаких признаков крупных взрывов там не наблюдается.