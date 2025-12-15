https://news.day.az/azerinews/1802531.html Azərbaycan və Anqola arasında viza ilə bağlı saziş təsdiqlənib Azərbaycan və Anqola arasında viza ilə bağlı saziş təsdiqlənib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyev "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Anqola Respublikası Hökuməti arasında diplomatik və xidməti pasport sahiblərinin vizadan qarşılıqlı azad edilməsi haqqında Saziş"in təsdiq edilməsi barədə Qanun imzalayıb.
Azərbaycan və Anqola arasında viza ilə bağlı saziş təsdiqlənib
Azərbaycan və Anqola arasında viza ilə bağlı saziş təsdiqlənib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyev "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Anqola Respublikası Hökuməti arasında diplomatik və xidməti pasport sahiblərinin vizadan qarşılıqlı azad edilməsi haqqında Saziş"in təsdiq edilməsi barədə Qanun imzalayıb.
Qanuna əsasən, 2025-ci il sentyabrın 25-də Nyu-York şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Anqola Respublikası Hökuməti arasında diplomatik və xidməti pasport sahiblərinin vizadan qarşılıqlı azad edilməsi haqqında Saziş" təsdiq edilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре