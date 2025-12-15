Названо количество боеприпасов, обезвреженных в Карабахе за прошлую неделю

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию о минных операциях, проведенных организациями, участвующими в разминировании на освобожденных от оккупации территориях с 8 по 14 декабря.

Как передает Day.Az со ссылкой на ANAMA, в ходе операций по разминированию, проведенных на прошлой неделе в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде, Лачине, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, обнаружено и обезврежено 42 противопехотные мины, 18 противотанковых мин и 683 неразорвавшихся боеприпаса.

Кроме того, от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 838,2 гектара земли.