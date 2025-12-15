Эти лица будут получать двойную зарплату

Согласно предлагаемым изменениям в Трудовой кодекс, при оплате труда за работу, выполненную в дни отдыха, голосования, нерабочие праздничные дни и в День общенационального траура, будет учитываться не только дневная, но и часовая тарифная ставка. Изменения были поддержаны в первом чтении на заседании Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике и рекомендованы к рассмотрению на пленарном заседании.

В публикации отмечается, что в указанные дни при повременной системе оплаты труда заработная плата будет выплачиваться в размере двойной дневной и часовой тарифной ставки, при сдельной системе - по двойным сдельным расценкам, а работникам с месячным окладом - если работа выполнена в пределах месячной нормы рабочего времени, дополнительно к окладу, но не ниже суммы дневного и часового должностного оклада; если же работа выполнена сверх месячной нормы рабочего времени, - дополнительно к окладу, но не ниже двойного размера дневного и часового должностного оклада.

"Включение часового должностного оклада в кодекс было важно с точки зрения защиты трудовых прав работников и обеспечения более высокой оплаты труда. Дело в том, что в ряде случаев в такие дни работа длится не полный рабочий день, а охватывает лишь определенные часы. Новое изменение создаст практическую возможность выплаты дополнительной заработной платы за каждый отработанный час. Так, если часовая ставка работника составляет 25 манатов и он продолжал работать в дни отдыха, голосования, нерабочие праздничные дни или в День общенационального траура и отработал дополнительно 3 часа, то за эти часы будет начислено не 75 манатов, а не менее 150 манатов. С другой стороны, с учетом того, что в Азербайджане обсуждается переход на почасовой режим работы, это позволит привести систему оплаты труда в соответствие с международными стандартами", - добавил В.Байрамов.

