В Азербайджане завершилась подготовка бойцов подводного штурмового спецназа

В Н-ской воинской части ВМС Азербайджана состоялась церемония, посвященная очередному выпуску "Курса подводного штурмового спецназа".

Об этом Day.Az сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"Сначала были возложены цветы к мемориальному комплексу в честь шехидов, воздвигнутому на территории воинской части, была почтена их светлая память.

На церемонии выпуска минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя Родины. В сопровождении Военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступивший на мероприятии командующий ВМС контр-адмирал Шахин Мамедов поздравил военнослужащих, успешно завершивших курс, и поблагодарил личный состав за высокий уровень организации и проведения курсов, в которых также участвовали профессиональные инструкторы армий Азербайджана и Турции.

Затем инструкторы из Азербайджана и Турции, а также выпускники, успешно завершившие курс, были награждены почётными грамотами, сертификатами, нагрудными знаками отличия и ценными подарками.

Отличник курса прикрепил эмблему курса к символическому пню", - говорится в информации ведомства.