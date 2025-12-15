Жители Баладжары жалуются на проседание своих домов в грунт

В бакинском поселке Баладжары проседание фундаментов многих частных жилых домов вызвало панику среди местных жителей.

Как сообщает Day.Az, по словам жителей, они не могут спокойно находиться в своих домах и живут в постоянном страхе:

"Хорошо, что нас разбудили и вывели на улицу. Если бы мы остались там спать ночью, мы бы умерли. Там опасно не только спать в доме - даже находиться во дворе невозможно. Земля буквально уходит из-под ног".

В связи с произошедшим в Исполнительной власти Бинагадинского района сообщили, что данные дома были построены много лет назад. В настоящее время на улице Томрис продолжаются работы по замене обрушившейся коллекторной системы на новую.