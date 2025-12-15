Стало известно, на кого распространяется Акт об амнистии

Как сообщалось, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выдвинул инициативу об объявлении амнистии.

Стало известно, на кого будет распространяться действие акта об амнистии по данной инициативе, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно проекту Акта об амнистии, предусматривается освобождение от наказания или от уголовной ответственности лиц, участвовавших в боевых операциях по защите суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики, в том числе в Отечественной войне и антитеррористических мероприятиях, проведенных 19-20 сентября 2023 года, а также близких родственников лиц, погибших или пропавших без вести в ходе этих мероприятий, лиц, ставших инвалидами в результате военных провокаций Республики Армения против мирного населения, а также женщин, лиц, достигших 60-летнего возраста, лиц, не достигших совершеннолетия на момент совершения преступления, и других категорий лиц.

Кроме того, согласно проекту, ряд лиц, осужденных к лишению свободы за преступления, не представляющие большой общественной опасности, либо менее тяжкие преступления, а также за преступления, совершенные по неосторожности, будут освобождены от наказания или им будет сокращена неотбытая часть наказания.