В Сумгайыте пройдут Детские паралимпийские игры.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, 20 декабря на базе Сумгайытского паралимпийского комплекса Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения пройдут Детские паралимпийские игры.

В организованных Национальным паралимпийским комитетом страны при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана соревнованиях, включающих восемь видов спорта (парадзюдо, паратаэквондо, парапауэрлифтинг, параплавание, парабадминтон, паранастольный теннис, парастрельба из лука, бочча), в различных категориях примут участие 130 детей.

Напомним, что основная цель проведения Детских паралимпийских игр - вовлечение лиц с инвалидностью в спорт и формирование нового поколения спортсменов, которые будут достойно представлять Азербайджан на международной спортивной арене.