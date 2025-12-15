В Вене прошел сольный концерт пианистки Аян Мамедли

В столице Австрии Вене состоялся очередной сольный концерт молодой азербайджанской пианистки, лауреата республиканских и международных конкурсов, победительницы "Гран-при", магистрантки Частного университета Антона Брукнера Аян Мамедли, организованный Международным обществом пианистов и музыкального театра.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в программу сольного концерта вошли произведения Гайдна, Бартока, Листа и Франка.

В своем выступлении руководитель общества, известный пианист Степан Мюллер от имени участников поблагодарил Аян Мамедли.

Было отмечено, что выступление с ответственной программой на одной из престижных музыкальных площадок Вены, считающейся музыкальной столицей Европы, и получение высоких оценок от всемирно известных артистов является большим успехом для молодой азербайджанской пианистки. Он подчеркнул, что независимо от того, на какой мировой сцене выступает Аян Мамедли, она всегда включает в свою концертную программу национальные музыкальные номера, стараясь, тем самым, преподнести зарубежной публике азербайджанскую музыку. В этот раз, в знак своей приверженности родине, она завершила концерт одним из произведений Тофига Гулиева "Sənə də qalmaz", полюбившимся великим лидером, которое пианистка подготовила совместно с исполнительницей Дефне Айдын.

Талантливая молодая пианистка Аян Мамедли сказала, что всегда гордится тем, что продвигает азербайджанскую музыку как язык искусства, преодолевающий границы.