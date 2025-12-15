есть погибший и пострадавшие

В Балакенском районе столкнулись два легковых автомобиля марки "VAZ", есть погибшие и пострадавшие.

Как передает Day.Az, ДТП произошло вечером около 17:00 на территории села Талалар.

В результате аварии водитель "VAZ-2106", 30-летний Эйюб Ангбазов, скончался от полученных травм в отделении скорой помощи Центральной районной больницы Балакена. Водитель VAZ-21015, 22-летний Руфан Байрамов, а также пассажир "VAZ-2106", 31-летний Шамиль Сахалов, с различными травмами доставлены в отделение скорой помощи.

Как сообщили Day.Az в региональной группе пресс-службы МВД, по факту в Балакенском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело, проводится расследование.