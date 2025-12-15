Стало известно, кто возглавит "Сумгайыт" в матче против "Нефтчи

Стало известно, кто будет руководить "Сумгайытом" в сегодняшнем выездном матче против "Нефтчи" в рамках 15-го тура Мисли Премьер-лиги.

Как передает Day.Az, комментарий по этому поводу İdman.Biz дал пресс-секретарь "химиков" Заур Худиев.

"В команде нет дисквалифицированных футболистов. При этом главный тренер Саша Илич и его ассистент Величко Капланович не смогут находиться в технической зоне из-за дисквалификации. Айхан Сулейманлы длительное время отсутствует из-за травмы. Иса Сулиман, несмотря на то что находится на сборах, участия в тренировках не принимает. Абдул Рашид Мумини вызван в сборную Бенина для участия в Кубке африканских наций, поэтому не сыграет с "Нефтчи" и "Сабах". Среди остальных игроков травмированных нет. Защитник Ходжат Хагверди, не попавший в заявку на предыдущий тур, выйдет на поле в этом матче", - отметил Худиев.

Отметим, что встреча пройдет сегодня на Palms Sport Arena и начнется в 19:00. Этот матч станет первым официальным испытанием украинского специалиста Юрия Вернидуба в качестве главного тренера "Нефтчи".