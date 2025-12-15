https://news.day.az/world/1802655.html Каллас объяснила неудачу в переговорах ЕС и США по Украине Министры стран Евросоюза (ЕС) не смогли обсудить урегулирование конфликта на Украине со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в связи с техническим сбоем.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
"У меня из беседы особо нечего сообщить, поскольку я не знаю, была ли это кибератака, но связь определенно работала некорректно, так что на самом деле у нас не было нормальной возможности обсуждения", - объяснила глава евродипломатии.
