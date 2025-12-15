Каллас объяснила неудачу в переговорах ЕС и США по Украине

Министры стран Евросоюза (ЕС) не смогли обсудить урегулирование конфликта на Украине со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в связи с техническим сбоем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

"У меня из беседы особо нечего сообщить, поскольку я не знаю, была ли это кибератака, но связь определенно работала некорректно, так что на самом деле у нас не было нормальной возможности обсуждения", - объяснила глава евродипломатии.