США об урегулировании между Россией и Украиной

США считают, что по примерно 90% спорных вопросов, связанных с возможным урегулированием между Россией и Украиной, достигнуто соглашение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, встречи между представителями США и Украины, состоявшиеся 14-15 декабря в Берлине, Белый дом оценил как "действительно позитивные".

Отмечается, что президент США Дональд Трамп удовлетворён текущей ситуацией.

При этом в администрации США считают, что окончательное решение по территориальным вопросам должно быть принято Киевом.