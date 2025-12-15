https://news.day.az/world/1802668.html США об урегулировании между Россией и Украиной США считают, что по примерно 90% спорных вопросов, связанных с возможным урегулированием между Россией и Украиной, достигнуто соглашение. Как сообщает AПA со ссылкой на Reuters и источник в администрации США, встречи между представителями США и Украины, состоявшиеся 14-15 декабря в Берлине, Белый дом оценил как "действительно позитивные".
Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, встречи между представителями США и Украины, состоявшиеся 14-15 декабря в Берлине, Белый дом оценил как "действительно позитивные".
Отмечается, что президент США Дональд Трамп удовлетворён текущей ситуацией.
При этом в администрации США считают, что окончательное решение по территориальным вопросам должно быть принято Киевом.
